«Хороший промах»: политолог объяснил, почему Израиль готовился напасть на Палестину первым

«Израиль готовился напасть на Палестину по указке западных структур. Разведка доложила это, и они сработали на опережение — на неделю. Отсюда и эффект неожиданности. Для Израиля и западного истеблишмента — это хороший промах», — уточнил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».