«Хороший промах»: политолог объяснил, почему Израиль готовился напасть на Палестину первым
Политолог Галицкий раскрыл, кто стоит за израильско-палестинским конфликтом
Фото: [DEAN LEWINS/EPA/TASS]
Сотни вооруженных боевиков ХАМАС атаковали города Израиля, и эти события стали абсолютной неожиданностью для разведки Иерусалима. Ранее на границе двух государств уже были стычки, но такого масштаба столкновения фиксируются впервые.
Однако, как рассказал политолог, социолог и журналист Михаэлис Галицкий, это вторжение стало превентивным.
«Израиль готовился напасть на Палестину по указке западных структур. Разведка доложила это, и они сработали на опережение — на неделю. Отсюда и эффект неожиданности. Для Израиля и западного истеблишмента — это хороший промах», — уточнил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
По словам политолог, Израиль — это форпост Запада на Ближнем Востоке, который должен предупреждать об опасности.
«В общем, западные страны готовились перенести конфликт с Украины на Палестину и весь мусульманский мир, но те сработали на опережение», — подытожил Галицкий.
Ранее Министр обороны Израиля приказал начать полную блокаду сектора Газа.