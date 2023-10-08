«Это было ожидаемо»: афганские террористы поддержали Палестину

Обострение конфликта в секторе Газа затягивает все больше сторон. Так, между Израилем и Ливаном уже начались взаимные обстрелы. Это заставило остальные государства высказаться о происходящем. Среди первых оказался Афганистан. Движение «Талибан»* выразило поддержку Палестине.

Мы решили выяснить, какие страны еще встанут на сторону боевиков ХАМАС, а какие поддержат Иерусалим. Старший преподаватель кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова Артем Косоруков считает, что Турция и Иран могут встать на сторону Палестины. Возможно, к ним подключится и Сирия.

«И в Турции, и в Сирии у власти находятся братья-мусульмане. Иран традиционно поддерживает все шиитские и некоторые суннитские религиозные организации, в том числе и радикализированную версию в лице ХАМАС», — объясняет Косоруков в разговоре с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Наш собеседник обращает внимание на то, что «Талибан»* решил напомнить о своей субъектности. Это было ожидаемо, продолжает политолог, ведь об Афганистане все забыли — нужен был хоть какой-то жест солидарности с палестинскими движениями, которые стремятся построить независимое государство.

«США же снизили свою вовлеченность в конфликты на Ближнем Востоке, но кто мешает им посеять там хаос, чтобы он не достался ни Турции, ни Китаю, ни России с экономической точки зрения. Там, где идет война, экономика не развивается, а военные поставки — всегда пожалуйста», — отмечает эксперт.

При этом Косоруков уверен: США будут поддерживать Израиль даже при республиканце-президенте. Это их фундаментальный подход к Ближнему Востоку: сначала интересы Израиля, потом интересы всех других государств, даже Саудовской Аравии, которая покупает оружие в Штатах и продает туда нефть.

Ранее известный политолог Андрей Кошкин рассказал, как и зачем США будут поддерживать Иерусалим.

* движение запрещено в России как террористическое