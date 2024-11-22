«Это другое»: в Германии заявили об отличии между ордерами МУС на арест Путина и Нетаньяху

Ситуация с ордерами на арест израильского премьера Биньямина Нетаньяху и российского президента Владимира Путина существенно отличается. Так считает Кристиан Вагнер, официальный представитель немецкого министерства иностранных дел. Его точку зрения привело РИА Новости.

Вагнер выступил на пресс-конференции, проведенную кабинетом министров ФРГ. Он заявил, что ордеры на арест Путина и Нетаньяху, которые выписал Международный уголовный суд, нельзя сравнивать.

«Это совершенно другое, потому что в России, в отличие от Израиля, нет функционирующей системы юстиции», — указал он.

Дипломат сообщил, что Израиль стал жертвой нападения, которое устроило движение ХАМАС. В то же время Россия сама выступила агрессором, напав на Украину и нарушив международное право.

Ранее сообщалось, что глава МИД ФРГ Бербок во время публичного выступления признала Россию частью большой европейской семьи. Она тут же обвинила РФ в том, что та проводит атаки на мир в Европе. Дипломат также заявила, что Москва ведет против целого ряда стран гибридную войну.