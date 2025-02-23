«Это горький результат»: Шольц высказался об итогах выборов в Германии

Действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц разочаровался в проигрыше Социал-демократической партии (СДПГ) на парламентских выборах, сообщает в трансляции телеканал ZDF.

Все партии на прошедших досрочных выборах в Германии обошел блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца. Партия лидирует, набрав почти 29% голосов.

СДПГ не заняла и второе место: партию обошла «Альтернатива для Германии» с рекордными для себя 20%. Фракция Олафа Шольца стала лишь третьей с 16,5%, что стало историческим провалом, рекордно низким показателем для партии.

«Это горький результат выборов для Социал-демократической партии. Это поражение на выборах... В этот раз результат выборов плохой и поэтому я тоже несу ответственность за этот результат выборов», — заявил Шольц.

Отметим, что меньше всего голосов набрали «Зеленые» (12%), «Левая партия» (9%), Свободная демократическая партия Германии и «Союз Сары Вагенкнехт» (5%). Эти фракции рискуют не попасть в бундестаг.

По данным СМИ, явка на голосовании стала рекордной с момента объединения Германии в 1990 году. По подсчетам, она достигла 83%.

Ранее сообщалось, что активистка оголила грудь и нарисовала свастику на здании посольства ФРГ в Киеве.