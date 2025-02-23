Разрисованная под Гитлера активистка оголила грудь и нарисовала свастику на здании посольства ФРГ в Киеве

В Киеве загримированная под Гитлера активистка оголила грудь и нарисовала свастику на здании немецкого посольства. Видео произошедшего в своем Телеграм-канале выложило украинское издание «Страна.ua».

Таким образом, женщина, предположительно являющаяся активисткой Femen, выразила своё несогласие с политикой партии «Альтернатива для Германии», которая, по прогнозам, может занять второе место на выборах в Бундестаг.

На одежде активистки были заметны нацистские символы, а на её теле виднелась надпись «Хайль Вайдель» (Алиса Вайдель — лидер партии «Альтернатива для Германии»). Она выкрикивала оскорбительные лозунги в адрес Алисы Вайдель, а также демонстрировала нацистское приветствие.

Сотрудники службы безопасности пытались предотвратить столкновение активистки с представителями посольства, но в итоге она ушла сама. По предварительной информации, это была активистка женского движения Femen.

Ранее сообщалось, что Мерц одержал уверенную победу на теледебатах кандидатов в канцлеры ФРГ.