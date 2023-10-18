«Это их почерк»: чем известна группировка «Исламский джихад», обвиненная в подрыве больницы в Газе

ЦАХАЛ обвинил организацию «Исламский джихад»* в подрыве больницы в Газе. О том, что это за движение, и чем оно известно, рассказал политолог и гендиректор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

Эксперт подчеркнул, что всерьез относится к заявлениям армии Израиля, которая обвинила в уничтожении больницы Аль-Ахли палестинских террористов.

Кто виноват

«Во-первых, Израиль, при всей жесткости своей позиции по отношению к ХАМАС, не заинтересован в обвинениях в геноциде, а они сейчас посыпятся, как из рога изобилия — под руинами больницы погибли более 800 человек. Во-вторых, против Израиля сейчас играет не только ХАМАС. Появление на сцене «Исламского джихада»* логично», — сообщил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эта организация, добавил политолог, декларирует те же цели, что и ХАМАС, а именно — уничтожение Израиля и создание независимого палестинского государства.

«Она действует исключительно террористическими методами, ее работа строго законспирирована, а провокации и перекладывание ответственности за совершенные теракты на другие силы — это их почерк», — отметил Сипров.

Фото: [ Zuma\TASS ]

Мастера провокаций

По словам эксперта, и ХАМАС, и «Исламский джихад»* сформировали в разное время представители старейшего исламистского движения «Братья-мусульмане»*. «Исламский джихад»* немного старше, чем ХАМАС. Его создали в конце 1970-х с целью дискредитации Организации освобождения Палестины.



К слову, «джихадисты» отметились в организации так называемой «Арабской весны» — череды оранжевых революций в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Они же участвовали в войне по свержению режима Муамара Каддафи в Ливии, а в прошлом десятилетии развернули террористическую войну против законной власти в Сирии.

«На низовом уровне четких границ между организациями нет. Грубо говоря, сегодня полевой командир террористов выполняет задачу ХАМАС, а завтра – «Исламского джихада»*. Едиными остаются методы и цели: свержение законных режимов, террор, провокации под видом борьбы за идеалы ислама. Одной из них была имитация химической атаки в Сирии в 2018 году. Цель — обвинить в применении боевых отравляющих веществ законный режим Башара Асада», — заключил собеседник.

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*организации, признанные террористическими и запрещенные в РФ