«Ввели в оборот атаки смертников»: какими еще зверствами известны террористы ХАМАС

Террористическая деятельность группировки ХАМАС, недавно достигшая своего апогея, откровенно пугает людей по всей Земле. Однако как оказалось, тактика уничтожения мирного населения не в новинку для этого движения.

Вадим Сипров, политолог и гендиректор ООО «Институт коммуникационного менеджмента», рассказал, откуда взялась организация, и как долго она держит в страхе израильтян.

На чьи деньги «гуляют»

На фоне вторжения ХАМАС в Израиль западная пресса и либеральная общественность тут же принялись утверждать, что террористы действуют если и не по приказу РФ, то как минимум ей во благо. В действительности же подобного рода заявления не имеют под собой никакой почвы.

«На всякий случай сразу опровергну ложь, распространяемую западными СМИ: никогда ХАМАС не являлся пророссийской или просоветской организацией. Он был создан под руководством Ахмеда Ясина в противовес Движению за национальное освобождение Палестины (ФАТХ). Его финансировали Саудовская Аравия, Катар, а в последнее время и США», — подчеркнул Сипров в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Фото: [ Majdi Fathi/Zuma\TASS ]

Террористы-первооткрыватели

ХАМАС с самого своего начала, напомнил политолог, взял курс на практику массового террора.

«Можно сказать, что именно эта организация ввела в оборот атаки смертников, а также поставила на конвейер подрывы заминированных автомобилей с водителями-смертниками в людных местах. Кстати, жертвами ХАМАС и раньше часто становились мирные израильтяне, в том числе дети. Количество нападений группировки в десятки тысяч раз больше, чем у других движений», — отметил эксперт.

Уже в середине нулевых, заключил собеседник, число жертв ХАМАС составляло более 500 человек. Пострадали еще около 1000 человек. Теракты у них поставлены во главу угла, а официальная цель — уничтожение Израиля.

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