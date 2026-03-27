«Это ложь»: Рубио публично уличил Зеленского во вранье о требованиях США

Украинского президента поймали на слове, причем сделал это не кто-нибудь, а госсекретарь США. Марко Рубио в жесткой форме опроверг заявление Владимира Зеленского о том, что Вашингтон якобы требовал вывода украинских войск из Донбасса в обмен на гарантии безопасности. Об этом сообщает DRM News.

Рубио заявил, что украинскому лидеру говорили совсем другое. Суть американской позиции, по его словам, сводилась к простой логике: гарантии безопасности не могут вступить в силу, пока на линии огня грохочут пушки. Зеленский же, как утверждает госсекретарь, сознательно исказил суть переговоров, выдав желаемое за действительное.

Инцидент произошел на фоне попыток Вашингтона сохранить лицо в украинском урегулировании. Администрация Трампа, пытающаяся дистанцироваться от обещаний Байдена, не заинтересована в том, чтобы ее позицию трактовали как давление на Киев. Прямое обвинение во лжи — это не просто дипломатический демарш, это сигнал о том, что терпение на исходе.

Сам Зеленский пока не комментирует выпад Рубио. Но слова госсекретаря уже разлетелись по мировым СМИ. Киев, который привык играть роль обиженного партнера, теперь сам оказался в положении обвиняемого. И обвинение серьезное: не просто недопонимание, а сознательное введение в заблуждение.

Ранее политолог раскрыл, почему демократия переживает кризис.