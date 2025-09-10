Это не я: Трамп назвал ответственного за решение ударить по Дохе

Президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Social отметил, что решение о нанесении удара по Дохе было принято премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а не им самим.

До этого стало известно, что ЦАХАЛ 15 самолетами нанесла авиаудар по объектам, связанным с руководством ХАМАС, расположенным в Дохе. В пресс-службе ЦАХАЛ подчеркнули, что перед проведением операции израильские военные предприняли все необходимые меры для минимизации рисков для гражданского населения.

«Это решение принял премьер-министр Нетаньяху, а не я», — назвал ответственного за содеянное Трамп.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац объявили о намерении Тель-Авива провести военные удары по руководству палестинского радикального движения ХАМАС, базирующимся в Катаре. Это решение было принято в ответ на террористическую атаку со стрельбой в Иерусалиме.