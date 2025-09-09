Нетаньяху: удар Израиля по лидерам ХАМАС открывает путь к завершению войны в секторе Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что недавняя операция по ликвидации руководителей ХАМАС способна кардинально изменить ход конфликта и открыть путь к миру. Об этом сообщает ТАСС.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил операцию по ликвидации высокопоставленных руководителей ХАМАС как поворотный момент в затяжном конфликте в секторе Газа. По его словам, эта самостоятельно спланированная акция создает возможность для полномасштабного урегулирования.

Нетаньяху подчеркнул, что Израиль уже поддержал мирный план, выдвинутый администрацией США. Он предусматривает незамедлительное освобождение всех израильских заложников, которых удерживают в секторе Газа на протяжении многих месяцев. Обращаясь к палестинцам, израильский лидер призвал их отказаться от власти радикалов и выбрать путь диалога, пообещав взамен совершенно иное, мирное будущее.

Ранее сообщалось о том, что ЦАХАЛ устранила ключевых лидеров ХАМАС в столице Катара.