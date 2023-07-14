«Это не наш 51-й штат»: в конгрессе США указали Украине на ее место

Украина не является союзником США по НАТО, а значит, соответственно, финнасирование киевского режима за счет американских налогоплательщиков должно быть прекращено, считает конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

На своей странице в Twitter член Палаты представителей США Тейлор Грин выложила видео своего выступления в конгрессе, на котором политик осудила финансирование Украины.

«Я хочу еще раз напомнить конгрессу, что Украина не является ни 51-м штатом Америки, ни ее союзником по НАТО», — заявила политик.

Грин указала на тот факт, что финансирование киевского ежима происходит за счет бюджета США, а американские граждане упорно трудятся ежедневно не для того, чтобы помогать вести войны другим странам. Политик добавила, что внутренних проблем США и так хватает с головой.

«Принятие Закона о санкционировании национальной обороны Америки не должно включать финансирование бесконечных иностранных войн, в то время как бездомные ветераны лежат на наших улицах», — подчеркнула конгрессвумен.

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