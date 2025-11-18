Это не русские: правда о готовивших теракт в Польше оказалась крайне неудобной для всех. Имена уже известны

Власти Польши заявили о предотвращении крупной диверсии на железной дороге, которая служит ключевой артерией для поставок на Украину. Премьер-министр Дональд Туск выступил с ошеломляющим заявлением, раскрыв личности предполагаемых диверсантов — ими оказались гражданин Украины и житель Донбасса. Об этом пишут польские СМИ.

По словам польского премьера, за подготовкой подрыва стояли двое мужчин, чей след ведет на Украину и в Белоруссию. Именно оттуда они этой осенью прибыли на территорию Польши. Личность одного из них вызывает особый интерес. Как уточнил Туск, это гражданин Украины, который ранее проживал в Белоруссии, а в мае 2025 года был осужден судом во Львове. Каким образом осужденный преступник оказался на свободе и смог участвовать в подготовке теракта в соседней стране, политик не пояснил.

Вторым подозреваемым числится житель Донбасса. Сообщается, что он пересек белорусско-польскую границу вместе со своим подельником незадолго до планируемой атаки. Этот факт добавляет делу еще большей сложности, указывая на возможную многоходовую операцию, направленную на дестабилизацию логистических маршрутов в регионе.

Таким образом, Варшава прямо указывает на то, что угроза исходила не от мифических «русских агентов», а от выходцев из Украины. Польские спецслужбы продолжают расследование, выясняя все детали сорванной диверсии и выявляя возможных организаторов.

Ранее Генштаб Польши заявил о подготовке вооруженного нападения на страну.