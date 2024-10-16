Это не Украина: политолог Ищенко определил реального противника России

По словам политолога Ростислава Ищенко, Киев является лишь механизмом, который Вашингтон используют в борьбе с Россией, из-за чего одержать победу, разгромив на поле боя украинские войска, Москва не сможет. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он подчеркнул, что побеждать необходимо США и их союзников.

По мнению эксперта, в случае победы России над Украиной, Штаты потеряют лишь один из механизмов и, вероятно, в таком случае он несколько ослабеет.

Ранее военный эксперт Вячеслав Круглов оценил вероятность ядерного столкновения Москвы и Вашингтона.