Военный эксперт Круглов оценил вероятность ядерного столкновения Москвы и Вашингтона

По словам доктора военных наук Вячеслава Круглова, наличие прямой конфронтации между США и Россией маловероятно, однако серьезную конфронтацию исключать нельзя. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Он пояснил, что американцы могут что-то придумать, чтобы и не совсем крупномасштабная война с их стороны против нас, однако в то же время очень серьезные последствия мы можем испытывать после таких действий. Вероятнее всего, вариант будет следующим: Вашингтон может нанести серьезный удар обычным оружием по базам или по странам, которые наиболее рьяные в наступлении против нас, и предупредить, что следующий удар будет ядерный.

По мнению военного эксперта, страны Старого Света напрасно надеются, что американцы вступятся за нее. Все ядерные доктрины Штатов предусматривали ограничение ядерной войны Евросоюзом, чтобы не допустить обмена ядерными ударами между Москвой и Вашингтоном.

Он подчеркнул, что в случае попытки нанесения ядерного удара, США, увидев гриб на горизонте, сразу захотят вступить в нами в переговоры и завершить военные действия.

Ранее политолог Андрей Кортунов назвал отказ от ядерного оружия неверным решением.