В ходе предстоящих переговоров министры иностранных дел стран Европейского союза рассмотрят вопрос о снятии существующих ограничений на использование западного вооружения для ударов по глубине России. Жозеп Боррель, возглавляющий европейскую дипломатию, подчеркивает, что это шаг является необходимым и рассчитывает на единую поддержку со стороны ЕС.

Также Боррель заявил, что «Украина должна» использовать предоставленное оружие для защиты своих интересов. По информации издания The New York Times, президент США Джо Байден уже дал согласие Киеву на применение американских ракет ATACMS для атак по российской территории. Кроме того, Франция и Великобритания также объявили о возможности использования ракет SCALP и Storm Shadow с аналогичной целью. Однако позже данное сообщение пропало со страниц местной прессы.

США уведомили Украину о снятии ограничений на применение западного вооружения в конце прошлой недели, что вызвало новую волну обсуждений и оценок со стороны международного сообщества. В свою очередь, Владимир Путин расценил данное решение как подтверждение вовлеченности НАТО в конфликт.

Ранее глава ДНР Пушилин отреагировал на решение об ударах вглубь России.