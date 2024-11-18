Глава ДНР Пушилин отреагировал на решение об ударах вглубь России

Глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» подчеркнул , что в любой момент могут появиться силы, стремящиеся к эскалации, и в данной ситуации Россия может полагаться лишь на себя и свои вооруженные силы. Он прокомментировал возможные действия некоторых стран, намеревающихся применять дальнобойные ракеты для ударов по территории РФ.

Пушилин отметил, что не стоит создавать иллюзий, смотря на ситуацию в других государствах. Вне зависимости от того, что происходит за пределами России, следует осознавать, что противник крайне хитроумен и существует вероятность, что некоторые силы пойдут на обострение.

Он также добавил, что, даже если некоторые страны стремятся к улучшению обстановки, они могут просто не успеть отреагировать.

При этом глава ДНР отметил, что Вооруженные силы России готовы к любому развитию событий, что обеспечивает надежную защиту страны.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявлял, что возможная атака Киева вглубь российской территории американскими дальнобойными ракетами ATACMS вызовет мгновенный и жесткий ответ со стороны России.