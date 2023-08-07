Космонавт Олег Кононенко назвал удобным дистанционное электронное голосование, которое в этом году будет впервые применяться на выборах губернатора Московской области.

Такой формат, подчеркнул космонавт в интервью «360», позволит ему сделать выбор, находясь на Байконуре, откуда он отправится в годовую экспедицию в космос. Он отметил, что уже зарегистрировался для участия в дистанционном голосовании.

«Комментарии здесь абсолютно излишни — это очень удобно. <…> Зарегистрировавшись дома, в Королеве, я поеду на Байконур, возьму телефон и в день голосования легко, без проблем проголосую», — подчеркнул Кононенко.

С 8 по 10 сентября в Подмосковье состоятся губернаторские и муниципальные выборы. Наблюдение на участках обеспечат члены Общественной палаты региона. Избирателям будет предложено два формата голосования: очный и дистанционный через портал госуслуг. Записаться для участия в электронном голосовании можно до 7 сентября.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье стартовало адресное информирование избирателей о выборах.