«Это означает ядерную войну»: выяснилось, возможен ли реальный конфликт России с европейскими странами

Президент Чехии Петр Павел заявил, что Россия остается главной угрозой для стран Евросоюза, а европейские армии готовятся к военному конфликту высокой интенсивности. Об этом чешский лидер сообщил на встрече президентов Вышеградской четверки, в которую входят Чехия, Словакия, Польша и Венгрия.

Политический психолог и доцент-практик Финансового университета при Правительстве РФ Артур Вафин прокомментировал слова президента Чехии и рассказал, возможен ли масштабный конфликт между Россией и европейскими странами.

«Называть Россию главной угрозой — риторика тех, кто отдал свои страны на откуп истинным угрозам национальных экономик, идентичности, культуры и безопасности. Понимает ли это чешский президент Петр Павел? Понимает, и поэтому перекладывает с больной головы на здоровую», — поделился своим мнением Вафин в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт считает военное столкновение России и Европы невозможным.

«Потому что это означает ядерную войну, которая грозит всему миру полным уничтожением. Риторику чешского президента следует расценивать как популистскую, заискивающую не столько перед чешским народом, сколько перед американскими элитами», — отметил собеседник издания.

Также Вафин процитировал чешского писателя Карела Чапека.

«В своем антифашистском произведении «Война с саламандрами» писал: «Все-таки прогресс существует: вместо военного насилия — насилие без войны». Слова Петра Павла провоцируют насилие без войны и антироссийские настроения. Хорошо бы президенту перечитать чешского классика», — дополнил политолог.

Ранее мы писали о том, что в парламенте Чехии разрабатывают закон о конфискации российской собственности.