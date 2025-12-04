«Это просто бессмысленно»: Путин назвал восстановление Советского Союза невозможным

Президент России Владимир Путин назвал восстановление Советского Союза бессмысленной затеей. По его словам, у России такой цели нет и быть не может. Об этом сообщает India Today.

Владимир Путин в интервью телеканалу India Today дал однозначный ответ на вопрос о возможном возрождении СССР. Российский лидер подчеркнул, что подобные планы не только отсутствуют, но и не имеют под собой никакого смысла.

Путин объяснил свою позицию, сославшись на рациональные причины. По его мнению, реализация такой идеи привела бы к радикальному изменению национального и религиозного состава современной Российской Федерации. Это, по словам президента, сделало бы весь проект нецелесообразным в нынешних условиях.

Ранее сообщалось о том, что Путин отметил заинтересованность США в завершении украинского конфликта.