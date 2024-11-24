Это сигнал для Запада: Кремль раскрыл подробности операции по запуску «Орешника»

О скором применении российскими военными новых видов вооружений, которым, в частности, стал пуск ракетной системы «Орешник», знал совсем узкий круг лиц. Об этом, рассуждая об испытаниях, поведал в интервью репортеру ВГТРК Павлу Зарубину пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

21 ноября появились сообщения о том, что российские военные нанесли удар по Украине с использованием баллистической ракеты РС-26. Этой информацией поделился российский военный блогер Юрий Подоляка. По его данным, ракета, предположительно, была запущена из с полигона «Капустин Яр». Позднее президент России Владимир Путин подтвердил удар по «Южмашу», подчеркнув, что это было испытание в боевых условиях новейшей российской баллистической ракеты средней дальности «Орешек».

«По всей видимости, о скором пуске знал совсем узкий круг, конечно», — сказал Песков.

Также Песков добавил, что разработка Россией новейших видов вооружения, подобных «Орешнику», — процесс абсолютно засекреченный. Он напомнил, что обновленная ядерная доктрина страны является недвусмысленным сигналом для стран Запада, продолжающих эскалировать конфликт на Украине.

Фрагмент интервью с представителем Кремля выложен в Telegram-канале Зарубина. Полная версия по Москве будет показана в 22:00 в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Ранее военный аналитик Коротченко назвал операцию по пуску «Орешника» идеальной.