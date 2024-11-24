Отправив Вашингтону автоматическое уведомление о пуске по цели на территории Украины новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности «Орешек», Москва ничуть не рисковала сорвать поставленную военными боевую задачу, так как любая ПВО против этого снаряда бессильна. Поэтому Киев не имел ни малейших шансов спасти «Южмаш» в Днепропетровске. На это в беседе с РИА Новости указал главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

21 ноября появились сообщения о том, что российские военные нанесли удар по Украине с использованием баллистической ракеты РС-26. Этой информацией поделился российский военный блогер Юрий Подоляка. По его данным, ракета, предположительно, была запущена из с полигона «Капустин Яр». Позднее президент России Владимир Путин подтвердил удар по «Южмашу», подчеркнув, что это было испытание в боевых условиях новейшей российской баллистической ракеты средней дальности «Орешек».

Как подчеркнул Коротченко, удар армии России по украинскому военно-промышленному комплексу, а именно по заводу «Южмаш», где все последнее время активно велось производство ракет, стал полной неожиданностью для США и других стран-членов НАТО.

«Поэтому Киев не мог вывезти ни оборудование, ни продукцию, которые полностью уничтожены после прихода боевых блоков, доставленных к цели „Орешником“, — подчеркнул эксперт.

Резюмируя, Коротченко добавил, что Россия провела данную операцию по дальнейшему планомерному уничтожению украинского ВПК практически идеально.

Ранее Владимир Путин назвал ошибкой решение США еще в 2019 году разрушить договор о ракетах средней и меньшей дальности между Штатами и РФ.