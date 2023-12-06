«Это только начало»: в Турции могут начаться массовые задержания евреев

Агенты Израиля уже неоднократно пытались вербовать граждан Турции. Об этом сообщила местная газета Milliyet, отметив, что вскоре начнутся задержания подозреваемых в шпионаже евреев. Учитывая возросшие антисемитские настроения в стране, такого рода заявления настораживают.

Не перерастет ли борьба с разведчиками в так называемую охоту на ведьм, нам рассказал историк спецслужб и политолог Нурлан Абдрашитов.

«Случаи задержания всех подряд израильтян из-за подозрения их в шпионаже будут, пока продолжается конфликт Израиля и Палестины. Чем быстрее все это закончится, тем быстрее прекратятся и гонения на евреев на территории Турции. Пока местные власти будут стараться почти каждого проверять, отслеживать, потому что, следуя их логике, за бесчеловечность по отношению к палестинскому народу должен кто-то ответить. Главное — отомстить, насолить», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Турция, напомнил эксперт, является одной из крупнейших мусульманских стран на Ближнем Востоке, и все, что связано с военными конфликтами в регионе, не остается без реакции этой страны.

«Охота на ведьм, гонения, конфликты с евреями на территории Турции. Я могу добавить лишь одно — это не конец, а только начало. Все это продолжится и дальше, потому что все, что происходило на территории Палестины, оставило очень сильный отпечаток на мусульманском мире, серьезную неприязнь к Израилю и израильскому народу. Хотя нужно понимать, что далеко не все евреи мира поддерживают правительство этого государства», — заключил Абдрашитов.

Ранее выяснилось, почему Турция может только угрожать Израилю разрывом дипотношений.