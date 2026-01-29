«Это усиливает тревогу». Принц Гарри снова столкнулся со сталкершей в суде

На открытых слушаниях в Высоком суде Лондона, где присутствовал герцог Сассекский, произошел тревожный инцидент. В зале, всего в нескольких метрах от принца Гарри, была замечена женщина, официально обвиненная в его преследовании. Как передаёт The Telegraph, она дважды появлялась на публичной галерее во время процессов.

Личная охрана младшего сына короля Карла III незамедлительно идентифицировала незваную гостью и проинформировала судебных приставов. Однако, как пояснил источник из окружения герцога, принять радикальные меры не представилось возможным, поскольку здание суда открыто для всех граждан.

«Разумеется, он всегда беспокоится о своей безопасности; и такая ситуация далека от идеала», — добавил инсайдер.

Этот эпизод совпал по времени с процедурой пересмотра уровня защищенности Гарри, который в декабре запустило Министерство внутренних дел Великобритании. Предполагаемая сталкерша, которая, по некоторым данным, может иметь психические расстройства, ранее уже преследовала герцога — как на территории Нигерии, так и в самом Лондоне.

Ее имя внесено в специальный список лиц, демонстрирующих патологическую одержимость королевской фамилией.

Эксперты в области безопасности отмечают, что регулярность подобных происшествий создает серьезные риски. Нил Басу, экс-глава контртеррористического подразделения Великобритании, подчеркнул, что повторяющиеся инциденты лишь усугубляют угрозы для жизни герцога. По его мнению, оснований для смягчения режима безопасности, установленного ещё в 2019 году, не наблюдается. Окончательное решение властей, которое определит уровень защиты принца Гарри и может повлиять на возможность его будущих визитов в страну с семьей, ожидается в ближайшие недели.

