«Это завтрак для Трампа»: Орбан взорвался из-за соглашения ЕС и США

Орбан рассказал о съеденной Трампом фон дер Ляйен

Политика

Фото: [flickr.com]

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с критикой в адрес главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен из-за подписанное между Евросоюзом и США торговое соглашение. Об этом сообщает издание Politico.

По мнению Орбана, это сложно назвать сделкой.

"Это был Дональд Трамп, съевший Урсулу фон дер Ляйен на завтрак", — сказал премьер.

Ранее сообщалось о том, что Трамп летит в Шотландию на секретные переговоры со Стармером.