«Это завтрак для Трампа»: Орбан взорвался из-за соглашения ЕС и США
Орбан рассказал о съеденной Трампом фон дер Ляйен
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с критикой в адрес главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен из-за подписанное между Евросоюзом и США торговое соглашение. Об этом сообщает издание Politico.
По мнению Орбана, это сложно назвать сделкой.
"Это был Дональд Трамп, съевший Урсулу фон дер Ляйен на завтрак", — сказал премьер.
Ранее сообщалось о том, что Трамп летит в Шотландию на секретные переговоры со Стармером.