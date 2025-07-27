Трамп летит в Шотландию на секретные переговоры со Стармером

Стармер и Трамп обсудят способы завершения конфликта на Украине

Политика

Фото: [flickr.com]

Президент США Дональд Трамп планирует посетить Шотландию с частным визитом.

Во время пребывания американского лидера в этой стране планируется его встреча с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Стороны обсудят способы завершения конфликта на Украине, сообщает британская газета Telegraph.

Также политики обсудят вопросы, связанные с дальнейшей поддержкой Киева и палестино-израильский конфликт.

Ранее сообщалось о том, что Германия отправила Украине обещанные системы Patriot.