Трамп летит в Шотландию на секретные переговоры со Стармером
Стармер и Трамп обсудят способы завершения конфликта на Украине
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Президент США Дональд Трамп планирует посетить Шотландию с частным визитом.
Во время пребывания американского лидера в этой стране планируется его встреча с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
Стороны обсудят способы завершения конфликта на Украине, сообщает британская газета Telegraph.
Также политики обсудят вопросы, связанные с дальнейшей поддержкой Киева и палестино-израильский конфликт.
Ранее сообщалось о том, что Германия отправила Украине обещанные системы Patriot.