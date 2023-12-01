«Это жестоко»: в NYP объяснили, почему Байдену не стоит идти на второй срок
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В американской газете New York Post опубликовали статью о Джо Байдене. В частности, речь шла о том, стоит ли текущему президенту США идти на второй срок.
Журналисты издания отметили, что Джо Байдену не просто не стоит участвовать в президентских выборах, а это было бы жестоко, учитывая его психические проблемы.
Напомним, что выборы президента США состоятся в 2024 году. На данный момент президента формально оградили от общественности – ведь он то руки «призракам» пожимает, то падает.