«Это жестоко»: в NYP объяснили, почему Байдену не стоит идти на второй срок

В американской газете New York Post опубликовали статью о Джо Байдене. В частности, речь шла о том, стоит ли текущему президенту США идти на второй срок.

Журналисты издания отметили, что Джо Байдену не просто не стоит участвовать в президентских выборах, а это было бы жестоко, учитывая его психические проблемы.

Напомним, что выборы президента США состоятся в 2024 году. На данный момент президента формально оградили от общественности – ведь он то руки «призракам» пожимает, то падает.