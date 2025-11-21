«Эту землю они потеряют»: Трамп спрогнозировал Украине скорую потерю контроля над Донбассом

Президент США Дональд Трамп заявил о неизбежной утрате Украиной оставшихся под ее контролем районов Донбасса, подтвердив, что американский мирный план рассматривает эти территории как часть России. Об этом сообщает Fox News.

Президент США отметил в эфире радио Fox News, что Украина потеряет эту землю в очень короткий срок. Трамп прокомментировал таким образом идею передачи части украинских территорий России в рамках нового мирного плана США.

Ранее сообщалось о том, что Трамп установил срок для принятия Киевом мирного плана.