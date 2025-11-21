Трамп поставил Киеву ультиматум: названа дата для принятия американского плана по Украине

Президент США Дональд Трамп обозначил жесткие временные рамки для украинского руководства, заявив, что крайним сроком для принятия американского мирного плана должен стать следующий четверг, 27 ноября. Об этом сообщает Fox News.

В своем обращении Дональд Трамп прямо назвал 27 ноября подходящей датой для того, чтобы Киев согласовал условия его сделки по урегулированию. Белый дом подтвердил, что переговоры продолжаются, и у администрации есть конкретная дорожная карта, получившая одобрение лидера.

В Кремле отреагировали сдержанно. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии официальных документов от США, отметив, что предметных обсуждений в данный момент не ведется. При этом Москва подтвердила готовность к диалогу, сославшись на платформу прошлых переговоров. Песков также заявил, что Киев стремительно теряет возможности для маневра на фоне успехов российской армии. По его словам, дальнейшее сопротивление для режима Зеленского лишено смысла и лишь усугубляет положение.

Ранее сообщалось о том, что США допускают изменения в плане урегулирования для Украины.