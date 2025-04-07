Euractiv: статус украинских беженцев в Европе оказался под угрозой

Правовой статус украинских беженцев может оказаться под угрозой после завершения боевых действий на Украине, сообщило издание Euractiv.

По информации источника, в странах Европейского союза (ЕС) всерьез обсуждают вопрос о том, как поступать с миллионами беженцев с Украины после прекращения там боевых действий. На данный момент в Европе находится более 4 млн украинских беженцев.

Как напомнило Euractiv, действие Директивы о временной защите (TPD), которая определяет правовой статус украинских беженцев, является временным и формально утратит силу после прекращения огня. Хотя директива была продлена до марта 2026 года, ее завершение может привести к неопределенности для миллионов переселенцев.

С момента введения директивы 4,3 млн украинцев смогли жить, работать и получать доступ к различным социальным услугам в странах ЕС. Больше всего беженцев осело в Польше, Германии, Чехии и Словакии. Кроме того, с каждым месяцем число украинцев, желающих вернуться на родину, снижается.

После завершения действия TPD каждая страна ЕС будет принимать решения о будущем украинских беженцев. На данный момент Польша предлагает трехлетний статус временного резидента, в то время как Чехия рассматривает возможность предоставления пятилетнего вида на жительство для трудоустроенных беженцев.

Германия, в свою очередь, разрабатывает варианты действий, но окончательные решения будут приняты лишь новым правительством.

Еврокомиссия активно обсуждает будущее директивы и возможные последствия завершения ее действия. Сформировать общую позицию по этому вопросу предполагается в первой половине 2025 года.

Негативный опыт наблюдается в Венгрии, где тысячи украинских беженцев рискуют оказаться на улице после того, как правительство прекратило предоставлять им жилье. Будапешт объяснил это решение тем, что некоторые западные районы Украины уже «безопасны» для возвращения.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Белый дом разослал украинцам письма с приказом уехать из США.