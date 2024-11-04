Euronews: Орбан заявил о желании Евросоюза создать государственный переворот в Венгрии

По словам венгерского лидера Виктора Орбана, руководство Евросоюза желает создать в Венгрии государственный переворот и установить в стране марионеточное правительство. Об этом сообщает Euronews.

Он добавил, что гражданам страны необходимо сопротивляться навязываемым правилам.

По мнению главы Венгрии, ответ Будапешта должен быть аналогичным ответу 1956 года.

Напомним, что конфликт между Будапештом и Брюсселем вошел в фазу обострения после того, как Венгрия стала председательствовать в Евросовете.

Ранее он назвал ошибкой отказ ЕС от контактов с РФ по конфликту на Украине.