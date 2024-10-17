Орбан назвал ошибкой отказ ЕС от контактов с РФ по конфликту на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский союз (ЕС) совершает ошибку, отвергая контакты с Россией по конфликту на Украине.

В своем недавнем интервью немецкому новостному порталу The Pioneer он подчеркнул, что настало время для диалога, который необходим для стабильного урегулирования текущей ситуации.

По мнению Орбана, разрешение конфликта на поле боя невозможно, и Венгрия активно призывает к ведению переговоров. Он отметил, что Будапешт готов поддерживать дипломатические каналы связи с Москвой и намерен убедить своих европейских партнеров пойти по этому же пути.

Премьер добавил, что Венгрия также поддерживает международные усилия, направленные на мирное разрешение конфликта. В частности, Будапешт приветствовал предложения по урегулированию, выдвинутые Китаем и Бразилией. Также страна активно участвует в работе группы «Друзья мира» на площадке ООН.

Премьер-министр Венгрии также прокомментировал представленный президентом Украины Владимиром Зеленским «план победы». Своим мнением он поделился в соцсетях.

«От того, что он изложил вчера в украинском парламенте, бросало в дрожь и даже больше. Я отношусь к тем, кто призывает Евросоюз изменить свою нынешнюю стратегию», — написал Орбан.

В июле Орбан провел 10-дневную миротворческую миссию, посетив Киев, Москву, Пекин, Вашингтон и Флориду для обсуждения текущей ситуации вокруг Украины. Венгерский премьер понадеялся, что его усилия буду способствовать созданию условий для прекращения военных действий и начала конструктивного диалога.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал о целях создания группы «Друзья мира».