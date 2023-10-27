«Евреев могут начать убивать»: политолог предрек вспышку антисемитизма в Турции

В турецких магазинах и кафе на фоне палестино-израильского конфликта начали появляться вывески, запрещающие вход евреям. Это стало закономерным продолжением истории с членом местной правящей «Партии справедливости и развития» Сулейманом Сезеном, похвалившим Гитлера за геноцид упомянутого народа.

Вадим Сипров, политолог и генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента», рассказал нам, возможен ли сильный всплеск антисемитизма в Турции, и до чего он может дойти.

«Любая война, даже самая справедливая, пробуждает в людях низменные инстинкты, причина проста — конфликт порождает ненависть, а война доводит эту ненависть до крайности. Нередко эта естественная реакция людей используется политиками: в ход идет пропаганда шовинизма», — объяснил эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Рост антисемитских и антиизраильских настроений в Турции, считает собеседник, легко объясним и ожидаем. Эта страна — один из потенциальных выгодоприобретателей новой арабо-израильской войны, заинтересованная в ликвидации или заметном ослаблении Израиля.

«При таком исходе Турция сможет получить единоличный контроль над крупным месторождением углеводородов, открытым недавно на морском шельфе в Восточном Средиземноморье. На мой взгляд, причины современного турецкого антисемитизма нужно искать именно здесь — используются политтехнологии, и есть риск их более глубокого применения», — предупредил Сипров.

Лидер нацистов Адольф Гитлер, за упокой души которого призвал молиться однопартиец Эрдогана Сулейман Сезен, напомнил политолог, также начинал с технологии — евреи были объявлены внутренним врагом, а большевики и Советский Союз — внешним. Через несколько лет после прихода нацистов к власти задымили трубы крематориев в концлагерях.

«Конечно, не стоит ожидать, что для турецких евреев создадут гетто и концлагеря, но на антисемитскую пропаганду правящая верхушка уже дала «зеленый свет». Если война Израиля и ХАМАС затянется — евреев в Турции даже могут начать убивать», — заключил эксперт.

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