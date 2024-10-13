Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага в личном блоге рассказал, что приехал в Россию и намерен принести извинения за русофобию, которая активно распространяется на Западе.

В Telegram-канале Любош Блага заявил, что намерен не только извиниться, но и отблагодарить Россию за освобождение Европы от фашизма. По его мнению, европейские политики заигрались с антироссийскими настроениями, которые недопустимы.

Депутат от Словакии отметил, что Россия не только сильная держава. Он назвал ее мудрой и передовой страной. Блага призвал остановить русофобию в странах коллективного Запада, препятствовать любым попыткам очернить РФ и ее народ.

Блага вместе со словацкими студентами из МГИМО намерен также возложить цветы к Могиле неизвестного солдата и памятнику маршалу Жукову.

Примечательно, что депутат также опубликовал видео с Красной площади. Блага отметил, что Словакия хочет мира и никто не заставит ее ненавидеть русских.

Ранее сообщалось, что общественники пожаловались на писателей-русофобов в Москве.