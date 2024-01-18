Если не остановить длящийся вот уже как два года кряду в интересах Запада вооруженный конфликт на Украине, то это сделают сами славянские народы Европы.

Такое предположение сделал на заседании в среду, 17 января, Европарламента депутат от Словакии Мирослав Радаковский, его цитирует Reuters. Политик призвал с трибуны как можно скорее прекратить поддерживать братоубийство славян.

«Если это не прекратить, то мы, славяне, объеденимся и сравняем Западную Европу с землей. Уверен, что никто здесь этого не хочет. Война на Украине —это проблема США, это их интересы. ЕС превратился в вассала США. Мы должны начать мирные переговоры, но без участия американцев», - подчеркнул Радаковский.

Ранее стало известно, что ВСУ, после непрекращающихся российских ракетных ударов, готовятся к сдаче Харькова. В Киев из города потянулись косяки элитных авто

Напомним, 30 декабря прошлого года украинские боевики обстреляли центр Белгорода, погибли 25 человек, среди них дети, также много пострадавших. При вражеской атаке несколько снарядов угодили в жилой сектор. После произошедшего ВС РФ в разы усилили бомбардировку украинских городов и военных объектов ВСУ.