Еврокомиссар Бретон ушел в отставку

Один из значимых представителей Европейской комиссии — французский комиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон — в понедельник, 16 сентября, объявил о своем немедленном уходе с должности после того, как переизбранная на второй срок глава ЕК Урсула фон дер Ляйен решила не включать его в новый состав комиссии по «личным причинам». Об этом он сообщил через соцсети.

«Несколько дней назад на финальной стадии переговоров о будущем составе комиссии Вы попросили Францию отозвать мою кандидатуру — по личным причинам, которые Вы никогда не обсуждали со мной напрямую — и предложили взамен политического компромисса якобы более значимый пост для Франции в новой комиссии. Теперь на Ваше рассмотрение будет представлен другой кандидат… Учитывая эти последние события и еще одно свидетельство Вашего сомнительного управления, я вынужден признать, что больше не могу исполнять свои обязанности в Европейской комиссии. Поэтому я немедленно подаю в отставку с поста комиссара», — указывается в письме Бретона фон дер Ляйен.

Еврокомиссар также символично разместил в социальной сети свой «портрет на второй срок в Еврокомиссии» — чистый белый холст в раме.

Переизбранная на второй пятилетний срок во главе ЕК Урсула фон дер Ляйен сейчас занимается формированием нового состава Еврокомиссии.

Каждая страна Европейского союза обязана представить своего кандидата на пост еврокомиссара. Процесс идет медленно, так как фон дер Ляйен стремится добиться «гендерного равенства» в новом составе и даже была вынуждена на неделю отложить презентацию своего нового кабинета перед депутатами Европарламента. По имеющейся информации, причиной задержки стало то, что Словения пока не смогла утвердить своего кандидата на эту должность.

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