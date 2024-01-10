Еврокомиссар Бретон заявил, что Трамп в случае победы не поможет Евросоюзу

Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Брето сообщил, что кандидат в президенты США Дональд Трамп не поможет Европейскому союзу (ЕС) в случае победы на выборах. Об этом пишет американская газета Politico .

Издание приводит слова Брето, который вспомнил, как проходил Всемирный экономический форум в Давосе в 2020 году. Тогда еврокомиссар также присутствовал на нем. Как отметил Брето, на полях форума Трамп, тогда еще занимавший должность президента Соединенных Штатов, сказал главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен о том, что в случае военного нападения на ЕС, Вашингтон не окажет союзу поддержку.

«Вы должны понимать, что если Европа подвергнется нападению, то мы никогда не придем вам на помощь и не поддержим вас. <...> Кстати, НАТО мертво, и мы уйдем, мы выйдем из НАТО», – процитировал Бретон слова Трампа.

Кроме того, вспомнил французский еврокомиссар, Трамп резко обратился к тогдашнему главе торгового представительства ЕС Филу Хогану, напоминая, что Германия не выплатила США 400 миллиардов долларов за оборону.

Как пишет Politico, Бретон рассказал об этом случае 9 января в Европарламенте – накануне собрания республиканской партии США, которое пройдет 15 января. На нем представители партии выберут кандидата на пост главы государства.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. В них примут участие действующий лидер Джозеф Байден, экс-президент Трамп, губернатор Флориды Роа Десантис, экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли, а также американский предпримете Вивек Рамасвами.

Ранее мы сообщали, что во Флориде скончалась мать супруги Трампа – Мелании, Амалия Кванс. Женщине было 78 лет. Сама Мелания не стала называть причину смерти матери.