Комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс посетил Украину для обсуждения поставок вооружений, как сообщило РИА Новости, ссылаясь на украинский источник.

Новоназначенный комиссар Европейского Союза по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс совершил визит на Украину, где обсудил поставки военной техники для Киева. В ходе встреч с украинскими представителями акцентировалось внимание на необходимости предоставления вооружений, артиллерийских боеприпасов и систем противовоздушной обороны от европейских партнеров.

В ходе обсуждение также были затронуты вопросы возможного сотрудничества между оборонно-промышленными комплексами Украины и стран ЕС.

Однако Россия выражает серьезные опасения относительно этих поставок, считая, что они препятствуют мирному урегулированию и фактически вовлекают страны НАТО в вооруженный конфликт.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что любые грузы с вооружениями для Украины будут рассматриваться как законная цель для российской армии.

Ранее украинского президента Владимира Зеленского заподозрили в имитации визита в Запорожье.