Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал позерством поездку президента Украины и оккупированный ВСУ город Запорожье, а также съемку на фоне производимой в США системы HIMARS. Об этом пишет РИА Новости.

До этого глава киевского режима опубликовал в своем телеграм-канале видеозапись посещения данной территории, а еще боевой позиции с замаскированной в глубокой яме установкой HIMARS.

Рогов заявил, что углубление специально было вырыто и накрыто маскировкой, чтобы Зеленскому ничего не угрожало и он мог «мужественно прогуляться». Эту хитрость сделали, дабы создать видимость посещения президента Украины передовой линии фронта. Рогов также считает, что позированием на фоне американского оружия Зеленский хотел добиться благосклонности от избранного президентом США Дональда Трампа.

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