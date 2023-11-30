Еврокомиссия готовится обнародовать план использования налога на прибыль с замороженных активов РФ

В середине декабря этого года, по информации агентства Bloomberg, ожидается, что Европейская комиссия представит свои законодательные предложения относительно введения налога на непредвиденную прибыль, полученную от замороженных активов Российской Федерации.

Этот шаг планируется с целью оказания поддержки Украине, сообщает осведомленный источник.

Замороженные активы, вероятно, относятся к тем, которые были заморожены в результате санкций, введенных против России в связи со спецоперацией на Украине.

Подробности о плане использования средств пока не раскрыты, но ожидается, что они будут направлены на поддержку украинской экономики, обеспечение гуманитарной помощи и другие меры, направленные на укрепление безопасности и стабильности в регионе.