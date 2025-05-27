Еврокомиссия начала расследование в отношении крупнейших порноплатформ

Европейская комиссия (ЕК) инициировала расследование против порнографического сайта Pornhub и других ресурсов с аналогичным контентом «для взрослых», сообщила пресс-служба ЕК.

Основная причина проверки заключается в выявленных недостаточных мерах по обеспечению защиты несовершеннолетних от неподобающего контента.

В официальном заявлении пресс-службы ЕК отмечается, что порнография не должна быть доступна детям. В рамках расследования ведомство пригласило представителей порноплатформ предоставить разъяснения и документацию, связанную с мерами по фильтрации и идентификации пользователей.

Если обвинения подтвердятся, компании могут столкнуться с серьезными последствиями — штрафами до 15% от годового оборота в соответствии с новым Актом цифровых услуг Европейского союза (ЕС). В крайнем случае сайты могут быть заблокированы на территории европейских стран.

Ранее Европейская комиссия (ЕК) призвала еврокомиссаров не участвовать в марше секс-меньшинств в Будапеште.