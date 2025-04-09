Еврокомиссия не увидела рисков для Украины из-за сделки с США

В Еврокомиссии заявили, что возможное соглашение Украины и США по ресурсам не создаст препятствий для евроинтеграции. Об этом пишет РИА Новости.

В Брюсселе прокомментировали переговоры между Украиной и США по вопросам доступа к природным ресурсам. В Еврокомиссии заявили, что потенциальная сделка не приведет к отклонению Киева от курса на вступление в Европейский союз. По мнению еврочиновников, любые договоренности с Вашингтоном должны соответствовать интересам самой Украины и не вступать в противоречие с ее европейскими устремлениями.

Обсуждение состоялось в ходе встречи представителей ЕС с украинской делегацией. В Еврокомиссии подчеркнули, что не видят риска отклонения от намеченного пути, несмотря на растущую вовлеченность США в экономические вопросы Украины. Подобные соглашения, считают в Брюсселе, могут даже способствовать укреплению позиций страны на пути к членству в ЕС.

На фоне геополитической нестабильности Украина активизирует внешнеэкономические связи, особенно в стратегических отраслях — энергетике, горнодобыче и поставках редкоземельных металлов. Эти ресурсы представляют интерес для США, стремящихся снизить зависимость от поставок из Китая. В ЕС внимательно следят за подобными инициативами, оценивая их не только с точки зрения партнерства, но и с позиций долгосрочной совместимости с европейским законодательством.

Ранее в США озвучили сценарий возобновления поставок газа из России в Европу.