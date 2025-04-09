В США озвучили сценарий возобновления поставок газа из России в Европу

США рассматривают вариант давления на ЕС с целью возобновить поставки российского газа. Об этом сообщает издание Euractiv со ссылкой на немецких и голландских экспертов.

Сценарий, при котором Европа вновь начнет покупать российский газ, становится все менее фантастичным. По информации издания Euractiv, в США не исключают давления на союзников по НАТО с целью добиться частичного возврата к прежней энергетической схеме. Такой шаг, как полагают эксперты, может быть вызван желанием стабилизировать мировые цены на энергоресурсы и снизить зависимость Европы от азиатских поставщиков.

По одному из озвученных сценариев, российский газ будет направляться в Европу под видом американского сжиженного топлива. По другому — через восстановленные «Северные потоки», ранее выведенные из строя. В Германии, по словам Сюзанны Нис из Центра имени Гельмгольца, не исключают, что новое правительство страны может согласиться на такую схему под давлением союзников, объясняя это «вынужденной мерой ради мира».

Аналитик Гаагского центра стратегических исследований добавил, что возвращение к поставкам газа из РФ способно резко снизить его цену на европейском рынке. Восстановление трубопроводной инфраструктуры может обойтись в сумму от €600 млн до €1 млрд, часть которой, вероятно, ляжет на «Газпром».

Вопрос о легализации поставок через «Северный поток 2» остается за правительством Германии и Еврокомиссией. Несмотря на политические риски, экономические аргументы в пользу сделки начинают звучать все громче.

Ранее спецпредставитель президента РФ встретился с представителями бизнеса из США.