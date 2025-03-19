Еврокомиссия обвинила владельцев Google в нарушении правил конкуренции в ЕС

Компания Alphabet, которой принадлежит Google, совершает вероятные нарушения правил конкуренции на территории Евросоюза. Поэтому в ее адрес было направлено предупреждение от Еврокомиссии. Об этом сообщило РИА Новости.

По мнению европейского руководства, Google активно продвигает различные сервисы, также принадлежащие Alphabet. Тем самым он использует свое преимущество перед конкурентами.

«Это не обеспечивает прозрачного, справедливого и недискриминационного отношения к сторонним сервисам, как того требует Закон о цифровых рынках Евросоюза», — указала Еврокомиссия в документе.

Google также, по утверждению ЕК, взимает очень высокую оплату при поиске клиентов для европейских разработчиков. Интернет-магазин Google Play не направляет своих пользователей к более выгодным приложениям, тем самым ограничивая и их выбор, и права владельцев других программ.

Ранее стало известно, что суммарная задолженность российской дочерней компании Google уже почти достигла 100 млн руб. Подавляющая часть этой суммы является исполнительским сбором по судебным взысканиям.