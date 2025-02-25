Российская «дочка» Google задолжала почти 100 млн руб.

ООО «Гугл», которое является дочерним предприятием Google в России, имеет задолженность в размере почти 100 млн руб., сообщает РИА Новости после изучения данных из базы данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов.

По имеющимся данным, в период с 2022 по 2024 годы судебные приставы инициировали исполнительные производства в отношении ООО «Гугл». В рамках этих производств рассматривались, в частности, вопросы о взыскании имущества в пользу физических и юридических лиц, а также о расчетах по трудовым отношениям, включая оплату труда и другие выплаты.

Суммарная задолженность российской дочерней компании Google составляет почти 100 млн руб. Из этой суммы 93,2 млн руб. — исполнительский сбор, а основной долг — более 6 млн руб. Из них 5,6 млн руб. — это задолженность по оплате труда и другим выплатам, связанным с трудовыми отношениями.

Также, по информации из базы данных, судебные приставы завершили 13 исполнительных производств на сумму 1,7 млн руб. в связи с тем, что в октябре 2023 года компания была признана банкротом.

Ранее сообщалось, что суд в Москве вынес решение, запрещающее компании Google Ireland Limited продолжать антиисковые разбирательства в Северном окружном суде штата Калифорния.