Еврокомиссия отказала Грузии в праве вступления в ЕС до проведения реформ

Руководство Евросоюза потребовало от Грузии смены политического курса. Без этого шага с Тбилиси не будут вести никакие разговоры о возможном вхождении в данное политическое объединение. Об этом сообщил ТАСС.

Журналисты привели в своем материале ежегодный доклад ЕК, который был опубликован в Брюсселе. Он посвящен прогрессу различных стран, которые стремятся войти в Евросоюз. В документе указано, что Грузия сама подрывает все возможности по вхождению в ЕС. Ей необходимо сменить свой курс, и это становится ключевым условием.

«Если Грузия не продемонстрирует зримых усилий для ответа на озабоченности Евросоюза в проведении ключевых реформ, Еврокомиссия не будет в состоянии рассмотреть возможность рекомендовать начало переговоров», — говорится в докладе.

В первую очередь Тбилиси обязан отменить недавно введенный закон об иноагентах, а также законопроекты о защите семейных ценностей и прав несовершеннолетних. Все они якобы подрывают «евротраекторию» этой страны.

В то же время грузинская прокуратура вызвала на допрос президента своей страны Зурабишвили. Политику предстоит объяснить слова о фальсификации выборов. Правоохранители считают, что данные высказывания могут быть голословными и ничем не подтвержденными, что недопустимо для представителя власти.