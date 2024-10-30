Прокуратура Грузии вызвала президента Зурабишвили на допрос из-за слов о фальсификациях на выборах

Прокуратура Грузии вызвала президента Саломе Зурабишвили для дачи показаний из-за ее заявлений о фальсификациях на парламентских выборах. Ведомство полагает, что она может располагать важными доказательствами этих нарушений. В связи с этим начато расследование по факту подтасовки выборов.

Началом данного расследования послужило заявление Центральной избирательной комиссии, которая объявила правящую партию «Грузинская мечта» победителем выборов.

Допрос президента запланирован на 31 октября. Прокуратура пообещала внимательно рассмотреть все представленные данные, озвученные как главой государства, так и партиями и наблюдателями, а также допросить всех возможных свидетелей, у которых есть информация о нарушениях.

Кроме того, прокуратура сообщила, что проводится расследование ряда уголовных дел, связанных с различными нарушениями, выявленными в ходе предвыборной кампании и в день голосования.

Ранее сообщалось, что прокуратура Грузии открыла дело о возможной фальсификации результатов парламентских выборов на основании обращения Центральной избирательной комиссии (ЦИК) по итогам голосования.

Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» набрала 53,93% голосов, в то время как четыре оппозиционные партии получили в сумме 37,78% голосов.