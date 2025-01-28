Еврокомиссия собралась запретить поставки игровых приставок PlayStation и Xbox в РФ

Евросоюз хочет поставить под запрет поставки в Россию игровых консолей PlayStation и Xbox. Такое заявление сделал Кая Каллас, верховный представитель ЕС по иностранным делам. Ее слова привела газета Financial Times.

Каллас утверждает, что запрет на импорт в РФ игровых приставок может войти в новый пакет антироссийских санкций, который собираются утвердить 22 февраля. Основанием для такого шага глава европейского внешнеполитического ведомства указала возможность управления беспилотниками с помощью таких консолей. Несмотря на то, что фирмы Sony, Microsoft и Nintendo еще в 2022 году прекратили свою работу в России, их продукция поступает в РФ в виде серого импорта.

Российские эксперты уже назвали такую возможность пустой спекуляцией. Производители приставок не выпускают их в Европе, и эта продукция при отправке в Россию не проходит через Евросоюз даже транзитом. По этой причине ЕС никак не сможет контролировать поступление данных товаров на российскую территорию.

Ранее сообщалось, что компания Coca-Cola стала массово отзывать свою продукцию из Европы из-за обнаружения в ней повышенного количества токсичных хлоратов. Нарушение выявили во время планового тестирования продукции.