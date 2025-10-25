Бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон в интервью ТАСС заявил, что Европа переживает глубокий внутренний упадок и в связи с этим может пойти на рискованные шаги.

По оценке эксперта, европейские экономики утратили эффективность, столкнулись с острым дефицитом ресурсов, а их промышленная база находится в состоянии деградации.

«Их время уходит, — подчеркнул Джонсон. — И именно в таких ситуациях люди начинают действовать отчаянно и совершают отчаянные поступки».

Особое внимание аналитик уделил нарастающим противоречиям внутри Евросоюза. Он указал на ослабление единства среди европейских стран в вопросах поддержки общей линии, продвигаемой Германией, Францией и Великобританией. В качестве примеров Джонсон привел позиции:

премьер-министра Словакии Роберта Фицо;

премьер-министра Венгрии Виктора Орбана;

властей Чехии.

На фоне этих разногласий экс-аналитик выразил сомнения в способности европейских стран к дальнейшей эскалации напряженности — в том числе в контексте потенциального саммита лидеров РФ и США в Будапеште.

