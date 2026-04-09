В течение прошедшей ночи Дональд Трамп совершил резкий риторический кульбит: воинственная кампанейщина в отношении Ирана сменилась заявлениями о победе и готовности Тегерана к переговорам. Президент США объявил двухнедельную паузу в военных действиях, заявив, что за это время стороны достигнут соглашения по ключевым пунктам политических разногласий. Мир, только что затаивший дыхание перед лицом масштабной эскалации, получил надежду на мирное урегулирование. Но стоит ли верить этому внезапному миролюбию? Свою точку зрения Общественной Службе Новостей высказал политический обозреватель Марк Бернардини, и его оценка звучит предельно жестко.

По словам эксперта, грош цена в базарный день подобным заявлениям Дональда Трампа. Потому что это уже не первый случай, когда американский президент говорит одно, а делает другое. Бернардини напоминает: Трамп уже дважды «как бы» соглашался на переговоры — и оба раза в то же самое время начинал бомбардировки. Первый раз это было в прошлом году, второй — в феврале текущего. Лично эксперт Трампу не верит. И поэтому, предупреждает он, нельзя исключать, что, несмотря на громкие заявления о перемирии, американский президент возобновит атаки уже сегодняшней же ночью. Вероломно, естественно, без предупреждения. Возможно, такая тактика призвана усыпить бдительность иранцев, а затем нанести удар, когда они расслабятся.

Что касается вчерашней риторики Трампа, то она была воинствующей, насильственной, преступной. И это резко контрастирует с тем, что он говорил некоторое время назад. Бернардини отмечает очень серьезные качественные и смысловые различия между заявлениями американского президента в разные периоды. И здесь всплывает любопытная деталь. В информационном поле циркулировала информация, что Трамп внезапно попал в больницу на два-три дня с приступом болезни Альцгеймера. Если это так, рассуждает обозреватель, то у человека действительно могут присутствовать проблемы с мышлением — проще говоря, проблемы с головой. И тогда его противоречивые, скачкообразные заявления получают пугающе простое объяснение.

По его словам, за красивой упаковкой «двухнедельной паузы» и «готовности к переговорам» может скрываться как банальная военная хитрость с целью усыпить бдительность противника, так и последствия серьезных проблем со здоровьем у человека, который держит палец на ядерной кнопке. В любом случае, предупреждает Бернардини, доверять внезапному миролюбию Трампа не стоит — его послужной список уже показал, что переговоры для него часто служат лишь прикрытием для бомбардировок. Атаки могут возобновиться в любую минуту, и, скорее всего, без всякого предупреждения.

