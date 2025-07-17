Министерство обороны РФ обнародовало шокирующие данные о систематическом применении ВСУ химического оружия против российских войск.

Как заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев, с начала 2025 года в зоне проведения специальной военной операции (СВО) были зафиксированы многочисленные случаи сброса с украинских беспилотников контейнеров с отравляющими веществами на позиции российских военных.

Особую тревогу вызывают факты применения опасных химических соединений — слезоточивого газа «Си-Эс», хлорпикрина и хлорацетофенона, зафиксированные в районах Лимана Первого, Колотиловки и Ивановки.

Минобороны располагает неопровержимыми доказательствами о более 500 случаев применения ВСУ химического оружия, включая вещества психотропного и общеядовитого действия. Эти факты, как отметил генерал, являются грубейшим нарушением Конвенции о запрещении химического оружия, ответственность за которое несут как киевский режим, так и его западные покровители.

По словам Ртищева, киевский режим, опираясь на поддержку западных кураторов, продолжает реализовывать варварскую тактику «химического пояса», предусматривающую расстановку и подрыв емкостей с токсичными веществами в зоне боевых действий.

Особую опасность, по его словам, представляет зафиксированное 3 июля размещение украинскими военными специального оборудования на аммиачном хранилище в Новотроицком, где возможный выброс 550 тонн аммиака может привести к масштабной техногенной катастрофе.

Ртищев подчеркнул, что российская сторона расценивает эти действия как подготовку провокации с целью обвинения России в нарушении международного права.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 122 беспилотника над российскими регионами.